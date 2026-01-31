Lucinda Brand regresa a la cima y lidera el pleno neerlandés

Brand (Dordrecht, 36 años), reciente ganadora de la Copa del Mundo tras una temporada casi perfecta, reinó en el Mundial ante sus compatriotas con una carrera digna de una supercampeona, controlando al principio junto a sus compañeras Ceylin del Carmen Alvarado y Puck Pieterse y a partir de la tercera vuelta marcando territorio en solitario.

Una caída no fue obstáculo para Brand en su regreso a la cúspide mundial. Ya ganó el arcoíris en 2021. Cinco años después, y tras haber vivido la supremacía de su compatriota Fem Van Endem durante tres temporadas consecutivas, volvió a escuchar el himno de su país.

Las caídas alteraron el orden impuesto por las neerlandesas. La propia Brand y Pieterse se vieron perjudicadas, pero delante quedó el dúo Brand-Alvarado, puro potencial en comandita, y en el grupo perseguidor Pieterse fue capaz de desprenderse de rivales importantes como la húngara Blanka Vas, la francesa Amandine Fouquenet o la suiza Jolanda Neff.

La caída de Brand permitió que fuese alcanzada por Alvarado, cuando la campeona ya marcha sola. El oro y la plata ya estaban decididas, y por detrás se abrió la batalla por el bronce con un grupo de 4 corredoras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A falta de vuelta y media para el final del recorrido de 20 km, atacó Brand, abrió hueco y decidió el Mundial. Llegó a la línea de meta con un tiempo de 49.16 minutos, se bajó de la bici, la levantó y se hizo la foto para la posteridad. A 27 segundos cruzó Alvarado y a 51 Pieterse cerrando el festival neerlandés.

En la carrera masculina sub'23 el título pasó al palmarés del belga Aaron Dockx, quien se impuso en solitario con un tiempo de 53.11 minutos, por delante del francés Aubin Sparfel, a 19 segundos, y del neerlandés Keije Solen, a 22.

La primera prueba del programa fue la júnior femenina, en la que se lució el equipo de la República Checa con dos puestos en el podio y el oro de Barbora Bukovska, quien se impuso en solitario con un tiempo de 44.55 minutos.

La medalla de plata se la colgó la francesa Lise Revol, quien entró en meta a 15 segundos, y la plata otra checa, Lucie Grohova, a 35 segundos.