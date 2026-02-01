Copa América de Futsal FIFA: Brasil gana el clásico Sudamericano y el título

La canarinha se impuso a la albiceleste en el cotejo por el cetro de la copa de futsal que se disputó en nuestro país, incrementando su distancia con relación a Argentina en cantidad de títulos conquistados, ahora 12 contra 3.

Perú, la revelación del torneo, se quedó con el meritorio tercer puesto, al vencer 4-1 a Venezuela.

En el primer partido dominguero, Colombia festejó el quinto lugar, al vencer 3-2 a Uruguay.

Paraguay, octavo

Tras los partidos de la jornada del sábado, Chile se ubicó 7°, Paraguay 8°, Ecuador 9° y Bolivia 10°.

Los trasandinos se impusieron a los albirrojos por el marcador de 3 goles contra 2, para quedarse séptimos.

Ecuador le ganó 2-0 a Bolivia, para quedar penúltimo del certamen continental.