Golf en Lima: Ruiz y Livieres suben a lo alto

El evento golfístico tuvo lugar en el Lima Golf Club de la capital incaica.

Marcelo conquistó el título en la categoría Caballeros Juvenil.

Victoria también tuvo una gran actuación en su rama, quedando como escolta para celebrar el vicecampeonato en Damas Juvenil.

* Mixtos de oro. En otra de las modalidades en juego, Victoria y Marcelo, los talentosos palos guaraníes no se contentaron con los logros ya obtenidos en forma individual y coordinaron perfectas actuaciones para alzarse con el trofeo en la modalidad de Equipos Mixtos Juvenil.

De esta forma, los golfistas paraguayos también consiguieron subir a lo alto del podio, dejando como sus escoltas a los dueños de casa, la dupla chilena.

* Pasos anteriores. Marcelo había participado de los primeros certámenes del año, como el Orange Bowl de Florida, EE.UU., el Latinoamericano Amateur de Lima y el Sudamericano de Buenos Aires. Por su parte, Victoria lo hizo también en este último torneo en Argentina y ambos tuvieron la ocasión de “lavarse las caras” con la conquista de las principales preseas que estuvieron en juego en la Copa Enrique Grau.