El cubano Odrisamer Despaigne asegura que sigue vigente, con su recta arriba de 95 millas

"No he llegado al momento en el que la velocidad se va; todavía estoy tirando 95, 96 millas; entonces seguiré lanzando mientras pueda", dijo hoy el habanero, con experiencia en Grandes Ligas.

Despaigne guió este martes a los Tomateros de Culiacán a su primer triunfo en la Serie del Caribe, 2-1 sobre los Federales de Chiriquí panameños, a los que dominó.

Con cinco hits y una carrera permitidos en seis entradas de labor, el habanero detuvo a los rivales en un duelo decidido por la mínima.

"Llevo tres años jugando en México y creo que se juega un gran nivel. Me encanta la comida mexicana, me encanta México, la gente. Es uno de mis países preferidos, donde voy a estar mientras me sienta bien", agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Odrisamer lanzó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón, en la semifinal reforzó a los Naranjeros de Hermosillo y ahora fue llamado por los Tomateros para la serie caribeña.

Con experiencia en las ligas de Cuba, República Dominicana, Venezuela y Corea, el tirador derecho es una de las piezas fundamentales del pitcheo de los Tomateros, que podría recibir la pelota como abridor para la final del próximo sábado, si su equipo la alcanza.

El estadounidense Lorenzo Bundy, manejador de los Tomateros, celebró el trabajo del cubano y confió en que su equipo mantenga la racha ganadora para llegar a la semifinal y a partir de ahí, ir por más.

"Hoy sacamos lo necesario en el momento clave; mañana tendremos un partido difícil entre el México verde (Tomateros) y el rojo (Charros de Jalisco). El ganador prácticamente se clasificará a la semifinal. Estamos preparados", señaló el estratega.