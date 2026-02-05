Polideportivo
05 de febrero de 2026 - 20:42

Nacionales de futsal FIFA: Carapeguá vibra con las formativas

Las 10 delegaciones del certamen, en la jornada inaugural en Carapeguá. (Foto: Felipe Pintasilgo)
Las 10 delegaciones del certamen, en la jornada inaugural en Carapeguá. (Foto: Felipe Pintasilgo)

CARAPEGUÁ. Emilce Ramírez (corresponsal). El martes arrancó el Campeonato Nacional Masculino Futsal FIFA Sub 12 y Sub 14 “Carapeguá 2026” de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Por ABC Color

El certamen de futsal se disputará en el polideportivo del Colegio San Alfonso de esta ciudad. Toman parte del evento de futsal 10 selecciones, divididas en dos series.

Lea mas: Carapeguá recibe a las formativas

Grupo A: Villarrica, Caaguazú, Carapeguá, Fernando de la Mora y Pastoreo.

Grupo B: Paranaense, Amambay, Minga Guazú, Tobatí y Capitán Bado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Resultados. En el arranque se disputaron los cotejos y los primeros resultados fueron:

Sub 12: Caaguazú 2-1 Pastoreo, Tobateña 3-1 Minga Guazú, Capitán Bado 2-2 Amambay, Carapeguá 1-0 Fernando de la Mora.

Uno de los muchos encuentros disputados en Carapeguá, en el Nacional U12 - U14. (Foto de Felipe Pintasilgo)
Uno de los muchos encuentros disputados en Carapeguá, en el Nacional U12 - U14. (Foto de Felipe Pintasilgo)

Sub 14: Caaguazú 1-1 Pastoreo, Tobateña 3-2 Minga Guazú, Amambay 0-0 Capitán Bado, Carapeguá 2-2 Fernando de la Mora.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el presidente de la UFI, Lic. Óscar Ramírez, y dieron la bienvenida el Dr. Walter Cáceres, presidente de la Federación de Futsal FIFA de Carapeguá, y el Lic. Freddy Yegros, director de la Divisional Futsal FIFA de la UFI.

Autoridades presentes en la inauguración, encabezados por el titular de la UFI, Lic. Óscar Ramírez. (Gentileza: Felipe Pintasilgo)
Autoridades presentes en la inauguración, encabezados por el titular de la UFI, Lic. Óscar Ramírez. (Gentileza: Felipe Pintasilgo)

Otras autoridades presentes fueron Avelino Vega, presidente de la Federación de Paraguarí; Édgar Escobar, asesor jurídico de UFI, y el Ing. Remigio Ramírez, titular de la Liga y del Sportivo Carapeguá.