Nacionales de futsal FIFA: Carapeguá vibra con las formativas

El certamen de futsal se disputará en el polideportivo del Colegio San Alfonso de esta ciudad. Toman parte del evento de futsal 10 selecciones, divididas en dos series.
Grupo A: Villarrica, Caaguazú, Carapeguá, Fernando de la Mora y Pastoreo.
Grupo B: Paranaense, Amambay, Minga Guazú, Tobatí y Capitán Bado.
* Resultados. En el arranque se disputaron los cotejos y los primeros resultados fueron:
Sub 12: Caaguazú 2-1 Pastoreo, Tobateña 3-1 Minga Guazú, Capitán Bado 2-2 Amambay, Carapeguá 1-0 Fernando de la Mora.
Sub 14: Caaguazú 1-1 Pastoreo, Tobateña 3-2 Minga Guazú, Amambay 0-0 Capitán Bado, Carapeguá 2-2 Fernando de la Mora.
La ceremonia inaugural fue encabezada por el presidente de la UFI, Lic. Óscar Ramírez, y dieron la bienvenida el Dr. Walter Cáceres, presidente de la Federación de Futsal FIFA de Carapeguá, y el Lic. Freddy Yegros, director de la Divisional Futsal FIFA de la UFI.
Otras autoridades presentes fueron Avelino Vega, presidente de la Federación de Paraguarí; Édgar Escobar, asesor jurídico de UFI, y el Ing. Remigio Ramírez, titular de la Liga y del Sportivo Carapeguá.