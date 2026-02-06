¿Agrandarse el pene para esquiar mejor?: esto se investiga en los Juegos Olímpicos de Invierno

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) se pronunció tras recibir consultas poco comunes sobre el salto en esquí masculino y la posibilidad de que algunos atletas estén recurriendo a inyecciones en los genitales para obtener ventaja competitiva en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Las pruebas preliminares ya comenzaron en Italia, sede de los Juegos de 2026, que arrancan oficialmente este viernes. En ese contexto, surgieron inquietudes específicas sobre la competencia masculina de salto en esquí, cuyo debut está previsto para el lunes.

El diario alemán Bild planteó si algunos deportistas podrían estar inyectándose ácido hialurónico en los genitales con el objetivo de aumentar su tamaño. La sospecha apunta a una posible consecuencia reglamentaria y técnica: poder utilizar trajes más grandes, lo que —según la teoría— mejoraría la aerodinámica.

Lea más: Milano-Cortina 2026: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia de apertura en Paraguay?

Antecedente reciente: sanciones por manipulación de trajes en 2025

Las dudas aparecen tras un episodio ocurrido en 2025. Ese año, los medallistas olímpicos noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang fueron suspendidos por tres meses luego de que se descubriera que su equipo había modificado en secreto las costuras de la entrepierna de los trajes durante el Mundial de Esquí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su participación en el caso, el entrenador principal de Noruega, Magnus Brevik, su asistente Thomas Lobben y el integrante del equipo Adrian Livelten recibieron sanciones de 18 meses de suspensión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según se determinó, la maniobra incrementaba el tamaño de los trajes de los saltadores. Ese aumento reducía su velocidad de descenso al ampliar la superficie de sustentación.

Qué impacto tendría un traje más grande, según un estudio

Un estudio publicado en la revista científica Frontiers indicó que sumar 2 centímetros al contorno de un traje reduce la resistencia al aire en 4% y aumenta la sustentación en 5%. En teoría, esa mejora podría traducirse en hasta 5,8 metros adicionales en la distancia del salto.

Bild citó al doctor Kamran Karim, quien señaló que es posible lograr un “engrosamiento temporal y visible” del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico. Sin embargo, advirtió que no se trata de un procedimiento con indicación médica y que implica riesgos.

Lea más: ¿Sexo antes de competir? La ciencia frente al mito de la abstinencia en atletas de alto rendimiento

Qué dice WADA: revisión solo si hay información concreta

Consultado por el tema, Olivier Niggli, director general de la WADA, afirmó que no conoce en detalle el funcionamiento del salto en esquí ni cómo una práctica así podría mejorar el rendimiento. Aun así, indicó que, si surgiera información concreta, la agencia analizaría el caso para determinar si se trata de dopaje.

“Nosotros no evaluamos otros métodos de mejora del rendimiento, pero el comité encargado de la lista de sustancias y prácticas prohibidas sin duda revisaría si esto encaja en esa categoría. Hasta que lo mencionaron, no había oído hablar de algo así”, añadió.

Por su parte, el presidente de la WADA, Witold Banka, comentó: “El salto en esquí es muy popular en Polonia, así que les prometo que voy a investigarlo”.

A la espera de pronunciamientos oficiales

De acuerdo con la información disponible, se ha solicitado la opinión del Comité Olímpico Internacional y de Milano-Cortina 2026 sobre esta cuestión.