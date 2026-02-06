Milano-Cortina 2026: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia de apertura en Paraguay?

Desde las 16:00 de nuestro país, el mítico Estadio San Siro en Milán se convertirá en el epicentro del deporte mundial con los Juegos Olímpicos de Invierno. Los paraguayos podrán seguir cada detalle de esta histórica apertura a través del streaming de ABC Color en YouTube, llevando la emoción de los Juegos a cada rincón del territorio nacional.

Una constelación de estrellas en San Siro

La organización “tiró la casa por la ventana”. No es para menos, tratándose de Italia. El show contará con la presencia de figuras de talla mundial:

Mariah Carey: La diva del pop y ganadora de cinco Grammy.

Laura Pausini: Nuestra conocida y querida estrella italiana.

Andrea Bocelli: La voz que emociona al mundo entero.

Además, el talento local se hará presente con el actor Pierfrancesco Favino y la reconocida Sabrina Impacciatore, acompañados por más de 1.200 artistas voluntarios y una orquesta de 500 músicos que pondrán la piel de gallina a los asistentes.

Innovación histórica: dos pebeteros

En un hecho sin precedentes en la historia olímpica, la ceremonia culminará con el encendido de dos pebeteros simultáneos. Uno iluminará el Arco della Pace en Milán, mientras que el otro hará lo propio en la Piazza Dibona, en la sede de Cortina d’Ampezzo. Se estima que el evento tendrá una duración aproximada de tres horas.

Los Abanderados: el orgullo de las naciones

El desfile de las delegaciones también tendrá un tinte especial, distribuyéndose en cuatro sedes distintas: San Siro, Predazzo, Livigno y Cortina d’Ampezzo. Entre los abanderados de la región, destacan:

Argentina: Francesca Baruzzi (esquí alpino) y Franco Dal Farra (esquí de fondo).

Brasil: Lucas Pinheiro Braathen (esquí alpino) y Nicole Rocha Silveira (skeleton).

Uruguay: Nicolás Pirozzi (esquí alpino).

Chile: Matilde Schwencke (esquí alpino) y Sebastian Endrestad (esquí de fondo).

Cobertura para Paraguay

No te pierdas ni un segundo de la gala inaugural. Agendá los detalles:

Hora en Asunción: 16:00.

Transmisión: En vivo por el canal oficial de ABC Color en YouTube.

Dato Clave: Italia, como país anfitrión, marcará presencia con abanderados en cada una de las cuatro sedes, destacando a la leyenda del patinaje Arianna Fontana en Milán.