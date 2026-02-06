Haití: así se diseñó su uniforme para Milano-Cortina 2026

Un revuelo e innovación se generaron al ver los diseños de los atuendos que utilizarán los seleccionandos de Haití esta tarde (16:00) en la inuguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Los trajes están confeccionados por la diseñadora italohaitiana Stella Jean, quien también diseñó los uniformes del equipo para los Juegos Olímpicos de París 2024.