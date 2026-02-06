Polideportivo
La historia detrás del diseño de los impresionantes uniformes olímpicos de Haití para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Esquí
Los representantes de Haití, Richardson Viano y Stevenson Savart,mostrando sus atuendos para la jornada inaugural.

Un revuelo e innovación se generaron al ver los diseños de los atuendos que utilizarán los seleccionandos de Haití esta tarde (16:00) en la inuguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Los trajes están confeccionados por la diseñadora italohaitiana Stella Jean, quien también diseñó los uniformes del equipo para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Haití contará con dos atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Richardson Viano, en esquí alpino, y Stevenson Savart, en esquí de fondo.

Pero incluso antes de que ninguno de los dos haya saltado a la nieve, la nación caribeña ya está acaparando titulares antes de la Ceremonia de Apertura del viernes 6 de febrero, gracias a sus impresionantes atuendos.

Stevenson Savart, en esquí de fondo.
Stevenson Savart, en esquí de fondo.

Con diseño de la italohaitiana Stella Jean, los atuendos pintados a mano presentan un prominente caballo rojo sin jinete sobre un fondo tropical azul cielo, inspirado en el arte del pintor y escultor haitiano Édouard Duval-Carrié.

Para el personal femenino de la delegación, llevarán una falda abullonada y un tignon, el tradicional pañuelo haitiano.

Richardson Viano, en esquí alpino.
Richardson Viano, en esquí alpino.

Stella Jean también creó la vestimenta del equipo para los Juegos Olímpicos de París 2024, que ahora forma parte de la colección del Museo Olímpico.

“Este uniforme es el símbolo mismo del espíritu haitiano”, declaró Jean, quien nació y creció en Roma, en una entrevista con el Miami Herald.

