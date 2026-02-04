¿Cuáles son los deportes olímpicos de invierno?

El programa olímpico de invierno ha cambiado a lo largo de las décadas: algunos deportes han desaparecido, otros se han transformado y varios se han incorporado recientemente. El esquí acrobático y el snowboard, por ejemplo, eran impensables en los orígenes de los Juegos y hoy concentran buena parte de la atención del público más joven.

Con la incorporación del esquí de montaña al programa de Milano-Cortina 2026, el número de disciplinas asciende a 16. Son estas:

Biatlón

Bobsleigh

Combinado nórdico

Curling

Esquí acrobático

Esquí alpino

Esquí de fondo

Esquí de montaña

Hockey sobre hielo

Luge

Patinaje artístico

Patinaje de velocidad

Patinaje de velocidad en pista corta

Salto de esquí

Skeleton

Snowboard

Deportes sobre nieve

Esquí alpino

Es el clásico descenso por pistas balizadas a gran velocidad. Las pruebas incluyen descensos largos y vertiginosos, trazados técnicos con muchas puertas (slalom y gigante) y combinaciones de ambas modalidades. Se compite tanto en categoría masculina como femenina, además de pruebas por equipos.

Esquí de fondo

Se disputa sobre circuitos de nieve relativamente llana o con subidas y bajadas suaves. Exige enorme resistencia física: las carreras van desde distancias cortas (sprint) hasta pruebas de larga distancia y relevos por equipos. Se compite en estilo clásico (esquiando en paralelo) y libre (patinador).

Combinado nórdico

Es una disciplina híbrida que mezcla salto de esquí y esquí de fondo. Los deportistas primero realizan saltos desde un trampolín; según la distancia y la calidad del salto obtienen puntos que se traducen luego en ventajas o desventajas de tiempo en una carrera de esquí de fondo. Gana quien cruza primero la meta en el tramo de fondo.

Salto de esquí

Las imágenes icónicas de los Juegos de Invierno: esquiadores que vuelan decenas de metros desde un trampolín. Los jueces valoran la distancia y el estilo en el aire y el aterrizaje. Existe variedad de trampolines (normal y largo) y pruebas individuales y por equipos.

Esquí acrobático

El lado más espectacular del esquí. Incluye pruebas como moguls (descensos sobre baches con saltos y trucos), aerials (saltos acrobáticos de gran altura), cross (carreras de varios esquiadores en un circuito con peraltes y saltos) y disciplinas de estilo libre como halfpipe, slopestyle y big air. Se puntúan tanto la dificultad técnica como la ejecución y, en algunos casos, el tiempo.

Snowboard

Nacido de la cultura del surf y el skate, fue incorporado relativamente tarde al programa olímpico. Reúne varias modalidades: halfpipe, slopestyle, big air, snowboard cross (carreras en grupo por un circuito lleno de obstáculos) y pruebas alpinas de slalom paralelo. Es uno de los deportes más seguidos por el público joven y las marcas.

Esquí de montaña

Debutará como disciplina olímpica en 2026. Reproduce, en versión competitiva, la actividad tradicional de ascender montañas con esquís y pieles de foca para luego descender fuera de pista. Las pruebas combinan ascensos cronometrados, transiciones rápidas y descensos técnicos. Es un deporte muy exigente en cuanto a resistencia y dominio del terreno de alta montaña.

Deportes sobre hielo

Patinaje artístico

Une deporte y arte: las parejas o los patinadores individuales ejecutan programas con saltos, giros, secuencias de pasos y coreografías al ritmo de la música. Los jueces evalúan la dificultad técnica y la interpretación. Incluye pruebas individuales, por parejas, danza sobre hielo y competiciones por equipos.

Patinaje de velocidad

Es la versión de larga pista: se compite en un óvalo de hielo de 400 metros, similar a una pista de atletismo. Los patinadores corren contra el reloj, normalmente de dos en dos, en distancias que van desde los 500 hasta los 10.000 metros, además de pruebas de persecución por equipos y salidas masivas.

Patinaje de velocidad en pista corta

Conocido como short track, se disputa en una pista mucho más pequeña, instalada habitualmente en un pabellón de hockey. Varios patinadores compiten al mismo tiempo en carreras cortas e intensas, con adelantamientos constantes y frecuentes caídas. Es una de las disciplinas más impredecibles del programa olímpico.

Hockey sobre hielo

Es el deporte de equipo rey de los Juegos de Invierno. Dos conjuntos se enfrentan sobre una pista de hielo tratando de introducir un disco (puck) en la portería rival, con cambios de línea constantes y un ritmo muy elevado. Se juega torneo masculino y femenino, y en países como Canadá, Rusia, Estados Unidos o las naciones nórdicas mueve pasiones comparables al fútbol.

Curling

A menudo descrito como “ajedrez sobre hielo”, el curling enfrenta a dos equipos que deslizan piedras de granito sobre una pista de hielo hacia una diana pintada al final. Los jugadores “barren” el hielo delante de la piedra para influir en su trayectoria y la distancia recorrida. La táctica, la precisión y el control emocional son tan importantes como la técnica.

Deportes de trineo

Bobsleigh

Equipos de dos o cuatro deportistas se lanzan en un trineo aerodinámico por un canal de hielo, alcanzando velocidades que pueden superar los 130 km/h. La salida explosiva, la coordinación de la tripulación y la habilidad del piloto para trazar las curvas son claves para ganar centésimas de segundo.

Luge

A diferencia del bobsleigh, en luge el deportista desciende acostado boca arriba sobre un pequeño trineo, con los pies por delante, guiándolo con leves movimientos de piernas y hombros. Es uno de los deportes más rápidos y arriesgados del programa de invierno. También existen modalidades en parejas y relevos por equipos.

Skeleton

Aquí el atleta baja por el mismo tipo de pista que en bobsleigh y luge, pero esta vez tumbado boca abajo y con la cabeza por delante. El control del trineo se realiza mediante sutiles presiones del cuerpo. Las velocidades son altísimas y la sensación de riesgo es muy visible, lo que lo ha convertido en uno de los deportes más espectaculares de ver en televisión.

Más que un listado: identidad de los Juegos de Invierno

Estos 16 deportes olímpicos de invierno no solo conforman un programa competitivo; también definen la identidad de los Juegos: el dominio de la velocidad, el equilibrio entre técnica y riesgo, y una estrecha relación con entornos extremos de frío y montaña.

Con nuevas disciplinas como el esquí de montaña y la expansión de pruebas mixtas y por equipos, el olimpismo de invierno sigue adaptándose a los tiempos, tratando de atraer a nuevas audiencias sin perder el vínculo con sus raíces: la nieve, el hielo y el desafío constante a los límites humanos en condiciones invernales.