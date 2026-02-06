Milano-Cortina 2026, EN VIVO: apertura histórica de los Juegos Olímpicos de Invierno

La espera terminó para los amantes de los deportes de invierno. El Estadio San Siro de Milán se convierte en el epicentro del olimpismo con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Bajo el concepto artístico de “Armonía”, Italia busca proyectar una imagen de sostenibilidad y unidad cultural al mundo.

El espectáculo cuenta con una cartelera de estrellas internacionales, encabezada por el tenor Andrea Bocelli, la diva del pop Mariah Carey y la referente de la música italiana Laura Pausini. Además, el despliegue incluye a más de 1.200 artistas voluntarios y una orquesta de 500 músicos, en una puesta en escena que por primera vez será policéntrica, conectando en tiempo real a Milán con Cortina d’Ampezzo, Predazzo y Livigno.

Innovación y tradición: dos pebeteros

Una de las grandes novedades de esta edición es el encendido de dos pebeteros simultáneos. Mientras la llama sagrada iluminará el Arco della Pace en Milán, un segundo pebetero hará lo propio en la Piazza Dibona, en Cortina d’Ampezzo, simbolizando la unión de las sedes de montaña y ciudad.

En cuanto al desfile de naciones, las delegaciones latinoamericanas marcan presencia con figuras como Donovan Carrillo y Sarah Schleper (México), Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra (Argentina), y Lucas Pinheiro Braathen junto a Nicole Rocha Silveira (Brasil).

Cupido y Psique: el Estadio San Siro se convierte en un museo viviente

La ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026 arrancó con un despliegue visual impresionante, rindiendo tributo a la rica herencia artística de Italia. En un momento de pura magia, el estadio se transformó en un museo viviente donde el mito de Cupido y Psique cobró vida ante los ojos del mundo, celebrando la belleza y la armonía que caracterizan a la cultura anfitriona.

Este pasaje artístico marca el tono de una apertura que busca fusionar la historia clásica con la modernidad de los deportes de invierno.

Tributo a los grandes maestros: La ópera se toma San Siro

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 rindió un colorido y creativo homenaje a la rica tradición lírica de Italia. Con cabezudos que representaban a leyendas de la ópera como Giacomo Puccini, Gioachino Rossini y Giuseppe Verdi, el escenario principal se llenó de historia y cultura.

¡La Reina de la Navidad conquistó el hielo!

Mariah Carey paralizó el Estadio San Siro con una actuación deslumbrante en la apertura de Milano-Cortina 2026. La ganadora de cinco premios Grammy aportó toda su elegancia y potencia vocal a una ceremonia que fusionó el pop internacional con la tradición lírica italiana.

Elegancia olímpica: el desfile tricolor de Giorgio Armani

La pasarela de la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026 se convirtió en una muestra de alta costura que cautivó al mundo. Diseñados por el icónico Giorgio Armani, los trajes en verde, blanco y rojo —colores de la bandera italiana— crearon una imagen viva del estilo y la sofisticación que caracterizan al país anfitrión.

Uniendo voces: el Himno de Italia resuena desde Milán hasta Cortina

La ceremonia inaugural alcanzó uno de sus puntos más emotivos al conectar simultáneamente a las dos ciudades anfitrionas a través de la música. En un momento de profunda conexión nacional, el himno de Italia resonó con fuerza en ambas sedes: