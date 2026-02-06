Seven de Rugby en Sajonia: La ovalada en el Rancho

* Sistema de disputa del torneo de seven rugby. El sistema de disputa será por grupos, en la etapa clasificatoria en la principal categoría Primera Masculino.

Luego se clasificarán para disputar las copas de acuerdo a su posición clasificatoria. Estarán en juego la Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce.

En las categorías Femenino Mayores y Juveniles Masculino M16 el sistema de disputa será de “todos contra todos”. Se habilitarán dos canchas. El reglamento del torneo será de la World Rugby, con partidos en 2 tiempos de 7 minutos, 2 de intervalo y cambios libres.

* Participantes. Categoría Primera:

Grupo A: Cristo Rey, Old King, Fernando de la Mora;

Grupo B: Jararas, Totorres 7, Área 1.

Categoría Femenino: Cristo Rey, Fernando de la Mora, Old King y Jararas.

M16 Masculino: Asunción, Rugby Club, Búho 7, Cristo Rey y Área 1.

Lanzamiento Yacaré

El jueves, a las 13:00, se realizará el Lanzamiento Oficial de la Temporada 2026 de Yacaré XV, la franquicia paraguaya que disputará la VI Edición del Súper Rugby Américas.

El certamen arranca el viernes 20 de este mes.

La conferencia de prensa será en el Salón Medallistas Olímpicos del Comité Olímpico Paraguayo.