Copa Davis: Paraguay se impone a Rumania y retorna al Grupo Mundial I

Dani Vallejo consiguió un categórico triunfo de 2-0 (6-1, 6-2) en el cuarto punto disputado este sábado contra el rumano Stefan Palosi por la Copa Davis y consiguió el 3-1 que lleva a Paraguay al Grupo Mundial I del tenis, llegando a su final la serie disputada contra los europeos desde este viernes en el Club Internacional de Tenis (CIT).