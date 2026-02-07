Copa Davis: Paraguay se impone a Rumania y retorna al Grupo Mundial I

El Team Paraguay consiguió los tres puntos necesarios por medio de su nuevo ídolo Dani Vallejo, recientemente ascendido al #104 del mundo de la Association Tennis Professional (ATP), quien consiguió la victoria en los dos partidos singles y también en dobles, haciendo pareja con Martín Vergara del Puerto.
Lea mas: Paraguay 1 - 1 Rumania
Paraguay había iniciado en forma adversa la serie contra Rumania, luego de la derrota del viernes, en el juego inaugural, de Alex Santino Núñez contra Radu Turcano, por 1-6, 6-3, 6(2)-7.
A continuación, cerrando la noche del vienes, Dani empezó a mostrar la garra para vencer sin contratiempos al número 2 rumano, Gabriel Ghetu, por 6-1 y 6-4.
En el juego de dobles, abriendo la jornada sabatina, la dupla Daniel Vallejo/Martín Vergara se impusieron con sobriedad a Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel 6-3, 7-5, para dejar adelante a Paraguay 2-1.
En el juego que fue decisivo para las aspiraciones guaraníes, Dani “bailó” al reservado real número 1 rumano, Stefan Palosi, por 6-1, 6-2, en el partido que duró 1h32minutos, para gritar la gloria en la arcilla del repleto estadio “Víctor Manuel Pecci” del CIT, poniendo el decisivo 3-1 de la serie favorable a nuestro país.
Paraguay llega así al Grupo Mundial I y en el mes de setiembre próximo intentará seguir haciendo historia, de la mano de la excelente actualidad de Daniel Vallejo, apoyado por el equipo liderado por el capitán Paulo “Neco” Carvallo, rememorando los tiempos de gloria del campeonísimo Víctor Daniel Pecci y los históricos de la época.