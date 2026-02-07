Copa Davis: Vallejo, “contento de hacer historia”

Dani, estrella de nuestro tenis, señaló estar “contento de hacer historia con mi país, estar en un Grupo I después de tantos años, no sé los años exactos pero sé que son mas de 20 años. Poner mi nombre en la historia, junto a mis compañeros, es algo que para mí es un sueño, porque para mí Paraguay es todo”.

Lea mas: Paraguay retorna al Grupo Mundial I

Vallejo, quien consiguió los dos puntos en singles, y el dobles con Vergara para la victoria final, siguió diciendo: “Hacerlo en mi club, con todos mis amigos, con toda la gente que yo veo desde muy chico, con mi equipo de trabajo también, que les quiero mucho, que me apoya mucho. Es un momento muy lindo la verdad”.

También expresó: “Esta es la serie mas importante que jugué con el país, hasta ahora. Todos saben que para mí representar al país es lo mas lindo que hay”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vallejo tuvo un gran inicio de temporada, llegando a esta instancia tras levantar la copa en el Challenger 100 de Concepción, Chile, para llegar a su mejor puesto ATP.