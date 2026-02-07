Esquí alpino: Suiza se queda con el primer oro en Milano Cortina 2026

En una jornada histórica para el esquí alpino, el suizo Franjo von Allmen conquistó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Con un tiempo de 1:51.61, el actual campeón del mundo dominó la prueba de descenso masculino en el Stelvio Ski Centre, una de las pistas más exigentes del circuito internacional.

“Me siento como en una película. No parece real”, declaró Von Allmen, quien debutó en la cita olímpica superando por 0,7 segundos a su compatriota y favorito, Marco Odermatt. Odermatt, dominante en la Copa del Mundo, finalizó en la cuarta posición, quedando fuera del podio por escaso margen.

Éxito para los anfitriones

La delegación italiana celebró por partida doble en el inicio de la competencia. Giovanni Franzoni se adjudicó la medalla de plata con un registro de 1:51.81 (a solo 0.20 segundos del líder), mientras que el veterano Dominik Paris se quedó con el bronce tras marcar 1:52.11.

Con estos resultados, Italia estrena su medallero oficial en casa, mientras que Suiza ratifica su vigencia como potencia global en las disciplinas de velocidad sobre nieve.

