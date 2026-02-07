Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda del sábado 7 de febrero

Este sábado 7 de febrero, la atención se centrará en el Estadio San Siro y las sedes de montaña, donde disciplinas como el snowboard Big Air y el salto de esquí femenino definirán a sus campeones. Además, el curling de dobles mixtos continuará su fase de grupos con duelos estratégicos que podrían marcar el destino de las potencias en el medallero.

El patinaje artístico también iniciará su despliegue de elegancia y técnica con la competencia por equipos, un evento que siempre cautiva a la audiencia global. En paralelo, la velocidad se apoderará de las pistas con el descenso masculino en esquí alpino y el skiathlon femenino en esquí de fondo. Estas pruebas de resistencia extrema son pilares de los Juegos de Invierno y representan el máximo desafío físico para los atletas que buscan dejar su huella en suelo italiano.

Para los seguidores en Paraguay, la actividad podrá seguirse minuto a minuto a través de las plataformas digitales. El cierre del día olímpico estará marcado por el hockey sobre hielo femenino, con un choque de titanes entre Suiza y Canadá, y las rutinas de danza sobre hielo.

