07 de febrero de 2026 - 22:46

Fútbol de salón: Aperitivo clásico del Este

Plantel de Presidente Franco, en el juego de ida contra Paranaense, en CDE. Foto H&H
Mientras se acerca la fecha del arranque de las eliminatorias del 53° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Caaguazú 2026”, las distintas selecciones juegan amistosos, como el caso del clásico del Este, entre Presidente Franco y Paranaense.

Los franqueños celebraron ante su archirrival del salonismo, en su visita al polideportivo municipal de Ciudad del Este, venciendo por 2 goles contra 0, en el partido de ida de la Copa de Verano, este viernes.

El juego de vuelta, en territorio franqueño está previsto para el martes, entre la selección con más títulos, Franco, con 12 cetros, y Paranaense, con 10, al igual que el seleccionado de Amambay.

La fase final del certamen salonístico se disputará con sede principal en Caaguazú, y subsedes en Coronel Oviedo, Juan Manuel Frutos y Repatriación.

La fase clasificatoria arrancará este viernes, mientras las finales se jugarán a partir del 20 de marzo próximo.