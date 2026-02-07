Polideportivo
07 de febrero de 2026 - 22:43

Vóleibol playa: Emociones en el SND

Uno de los tantos juegos de vóleibol playa del circuito en la SND.
Este fin de semana se vive a full con las justas del voleibol playa en el Complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Por ABC Color

Se trata del torneo denominado Circuito Paraguayo de Vóley de Playa, que reúne a los juveniles atletas del voleibol de arena y culmina este domingo.

El certamen se lleva cabo en las categorías Sub 18 y Sub 21, en las ramas femenina y masculina. Nada menos que 16 duplas por categoría pelean por los trofeos en sus niveles.

Este domingo surgirán los mejores, que tendrán premios y certificados para los tres primeros de cada categoría, además de los premios consistentes en camisillas para los teams que accedan a las semifinales.

El certamen es organizado por la Federación Paraguaya de Voleibol y la Secretaría Nacional de Deportes.

Es importante señalar que estos torneos son de observación de atletas que tengan condiciones de acceder a las selecciones paraguayas de voleibol playa.