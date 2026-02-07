Vóleibol playa: Emociones en el SND

Se trata del torneo denominado Circuito Paraguayo de Vóley de Playa, que reúne a los juveniles atletas del voleibol de arena y culmina este domingo.

El certamen se lleva cabo en las categorías Sub 18 y Sub 21, en las ramas femenina y masculina. Nada menos que 16 duplas por categoría pelean por los trofeos en sus niveles.

Este domingo surgirán los mejores, que tendrán premios y certificados para los tres primeros de cada categoría, además de los premios consistentes en camisillas para los teams que accedan a las semifinales.

El certamen es organizado por la Federación Paraguaya de Voleibol y la Secretaría Nacional de Deportes.

Es importante señalar que estos torneos son de observación de atletas que tengan condiciones de acceder a las selecciones paraguayas de voleibol playa.