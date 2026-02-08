Copa Davis de Tenis 2026: Época de evocación y festejo

Fue un mágico fin de semana para nuestro país, en el Club Internacional de Tenis, con dos sensacionales días como anfitrión de uno de los partidos del Grupo Mundial I, con la visita de las principales figuras tenísticas de Rumania, tierra del recordado Illie Nastase, primer número 1 de la Association Tennis Professional (ATP).

A la cabeza del lote local aparecía Dani Vallejo, con su mejor ranking ATP 104, que por cierto desde este lunes es el 101 del mundo, sin parangón para la juvenil raqueta guaraní.

Tras un inicio adverso, cayendo Alex Núñez, en el primer juego del viernes, lo demás fue todo celebración de la afición que colmó las gradas de la cancha de arcilla, en el court central Víctor Manuel Pecci.

Desde el segundo cotejo, en el inicio glorioso del fin de semana, empezó el festejo, con la primera victoria de Dani.

En la jornada final sabatina, tanto en dobles, haciendo pareja con Martín Vergara, como en el singles del cuarto punto, el festejo fue paraguayo, para poner el 3-1 definitivo.

* Próximas instancias. El siguiente gran momento a vivir para nuestro team será en setiembre, del 18 al 20 del mes primaveral. La ATP informará próximamente la fecha oficial del sorteo para los emparejamientos, así como la localía para los juegos.

En este momento, Paraguay se encuentra a un paso de llegar en el grupo élite de la Copa Davis.

Como integrante del Grupo Mundial I, en setiembre deberá jugar contra uno de los 13 países que perdieron en los qualifiers este fin de semana.

De ganar, será uno de los 26 países de la élite, que disputarán los qualifiers de 2027.

Los perdedores en dicha fase, pasarán a disputar los play-offs del Grupo Mundial I en 2027.