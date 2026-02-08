Lindsey Vonn se cae en el descenso olímpico de Cortina

Vonn, que volvió a ganar esta temporada a los 41 años y que había sorprendido el sábado con el tercer tiempo en el segundo entrenamiento, se cayó tras un salto en la parte alta -en el primero de los cinco sectores- de la pista Tofana, de la que tendrá que ser evacuada.

El descenso ha quedado interrumpido por este motivo.

En el momento de la caída de Lindsey -que salió con el dorsal 13- lideraba la prueba su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, con cuatro centésimas de ventaja sobre la almana Emma Aicher.