Dani Vallejo escala al puesto 101 del ranking ATP y roza el Top 100 mundial.

Adolfo Daniel Vallejo amaneció este lunes 9 de febrero de 2026 en la posición número 101 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Este ascenso representa un hito significativo en la carrera del deportista de 21 años, quien se sitúa a un solo paso de ingresar al selecto grupo de los 100 mejores tenistas del mundo, un objetivo estratégico para acceder de forma directa a los cuadros principales de los torneos de mayor jerarquía.

El crecimiento de Vallejo en el escalafón mundial es el resultado de una regularidad sostenida en las últimas semanas de competencia. Como la raqueta número uno de Paraguay, el joven deportista ha logrado sumar los puntos necesarios para desplazar posiciones y establecer un nuevo récord personal. Este logro fue destacado por el Comité Olímpico Paraguayo (COP), institución que resaltó la evolución técnica y física del atleta en el circuito profesional.

Con este nuevo posicionamiento, las proyecciones para el resto de la temporada son optimistas en cuanto a su participación en eventos de Grand Slam y torneos ATP 250 y 500.