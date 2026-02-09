Gremaud revalida el oro en slopestyle y vuelve a imponerse en Milano Cortina 2026

El duelo por el primer puesto volvió a reproducir el desenlace de Beijing 2022, con Gremaud por delante de Eileen Gu, de la República Popular de China, en la cima del podio.
La competencia se resolvió por márgenes mínimos. Gu marcó el ritmo desde el inicio al establecer la referencia en su primer run con 86,58 puntos. Sin embargo, Gremaud respondió en su segundo run con una ejecución que le valió 86,96 puntos, puntuación suficiente para asegurar el oro.
La diferencia final fue de apenas 0,38 puntos, un indicador de la paridad y la tensión con la que se vivió la disputa por el título.
Tras quedar a un paso del oro en slopestyle, Eileen Gu dirigirá ahora su atención a otros dos objetivos: defender sus títulos olímpicos de big air y halfpipe, donde buscará ampliar su palmarés en estos Juegos.
El podio lo completó la canadiense Megan Oldham, quien se quedó con la medalla de bronce gracias a una puntuación de 76,46.