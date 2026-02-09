Vóleibol playa: Exitosos Sub 18 y 21

Nada menos que 81 duplas de atletas tomaron parte de esta experiencia del beach volleyball.

Lea mas: Emociones en la SND

La organización fue impecable para atender todos los detalles en tan masiva respuesta de jugadores amantes del vóleibol de arena.

Los mejores

La destacada dupla varonil conformada por Maxi Pérez y Martín Vergara hicieron doblete en ambas categorías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el lote femenino, Sofía Martínez también subió a lo alto del podio en las dos categorías, en la Sub 21 con su dupla Valentina Schmeda, y en Sub 18 con Clara Torres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Podios. El podio en Sub 21 femenino: Valentina Schmeda/Sofía Martínez, María Pereira/Sabrina Méndez y Camila Fernández/Sofía Quinteros.

Masculino: Maxi Pérez/Martín Vergara, Bastian Gómez/Santiago Peña y Gastón Armadanz/Matías Yegros.

Sub 18 femenino: Sofía Martínez/Clara Torres, Camila Fernández/Alexia Martínez y Victoria Samudio/Paloma Enriquez.

Masculino: Martín Vergara/Maxi Pérez, Ian Soljancic/Martín García y Santiago Alvarena/Santiago Olivera.