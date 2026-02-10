Austria se queda con el oro en la combinada por equipos y EE.UU con Shiffrin quedan fuera del podio

El mejor equipo de Estados Unidos era el claro favorito para ganar el oro después de que Breezy Johnson encabezara los tiempos en la carrera de descenso de la mañana, pero Shiffrin tuvo problemas en su eslalon y la pareja terminó fuera de las medallas, en cuarto lugar.

Shiffrin y Johnson, ya campeones del mundo en la disciplina, tenían una ligera ventaja de 0,06 segundos sobre Austria 2, pero la forma de Shiffrin en la Copa del Mundo había sido tan buena que la perspectiva de otros ganadores parecía imposible.

Shiffrin, que abandonó Pekín sin ninguna medalla olímpica hace cuatro años y no logró terminar tres de seis carreras, sólo fue la 15ª más rápida en la bajada de Cortina d’Ampezzo, una enorme sorpresa en su disciplina favorita.

El joven de 30 años ha ganado un récord de 108 carreras en el circuito de la Copa del Mundo, incluidas siete de las ocho carreras de slalom de esta temporada.

Pero ella tendrá una enorme presión para el eslalon de la próxima semana, la última prueba de esquí alpino femenino de los Juegos Olímpicos de este año.

El equipo combinado hizo su debut olímpico en los Juegos de este año, con los suizos Franjo von Allmen y Tanguy Nef ganando el evento masculino el lunes.

Se compone de dos corredores de la misma nación que compiten en un descenso y un eslalon, y el que consiga el tiempo agregado más rápido obtendrá la medalla de oro.

Los países pueden inscribir varios equipos en el evento, y las potencias del esquí femenino, Estados Unidos, Suiza, Italia y Austria, tendrán cuatro parejas inscritas cada una el martes.

