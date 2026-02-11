COP Expo mirando los Panamericanos ASU2031

El evento será del 26 al 29 de marzo próximos reuniendo a atletas, instituciones, marcas y fanáticos de más de 30 deportes olímpicos.

La organización también anuncia exposiciones relacionadas al automovilismo, fitness y pesca, entre otros.

La feria estará abierta al público de 10:00 a 20:00 y la gente podrá vivir el deporte participando, aprendiendo y conectando con los líderes que construyen el futuro del movimiento olímpico en el Paraguay.

También tendrá lugar el Congreso COP Expo durante tres días de la feria. Incluirá encuentros con referentes nacionales e internacionales en áreas de gestión, marketing, comunicación, salud y bienestar, infraestructura, tecnología e innovación y turismo deportivo, con conferencias magistrales, stands interactivos, workshops, clases abiertas, espacios de networking, exhibiciones deportivas y recreativas de entretenimiento como roller, skate, bicicleta, Tikicarrera con la mascota deportiva, pensada en el público infantil.

La invitación es abierta a profesionales y estudiantes que pretenden capacitarse y acceder a tendencias globales, atletas, aficionados, empresas, familia y público en general.