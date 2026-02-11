Joshua Duerksen y un “vare’a impresionante” por el inicio de la Fórmula 2.

Todo comenzó con un posteo de la escudería británica. Invicta Racing publicó una fotografía de Duerksen acompañada de la frase en inglés “Hungry for the track” (Hambriento de pista). Fiel a su estilo y sin olvidar sus raíces, Joshua respondió con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: “Un vare’a impresionante”.

Este intercambio no solo muestra el buen ambiente que reina en el equipo bicampeón de la categoría, sino también el hambre de gloria con el que el “Piloto de la Gente” encara este nuevo desafío tras haber cerrado un 2025 con victorias memorables.

¿Cuándo arranca la acción?

La temporada 2026 de la Fórmula 2 de la FIA está a la vuelta de la esquina. El calendario oficial marca el inicio del campeonato para el fin de semana del 6 al 8 de marzo, en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia.

Será una cita histórica, ya que Duerksen iniciará su tercera campaña en la categoría —la primera con un equipo de punta— compartiendo grilla con el brasileño Rafael Câmara, en una de las duplas más prometedoras del año.

Joshua Duerksen: el camino a la élite

A sus 22 años, Joshua Iván Dürksen Dyck ya grabó su nombre en la historia del deporte motor paraguayo: