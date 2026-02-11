Polideportivo
11 de febrero de 2026 - 09:15

La subcampeona olímpica Liu Jiayu, retirada en camilla tras una fuerte caída

Redacción deportes, 11 feb (EFE).- La rider china Liu Jiayu, subcampeona olímpica de snowboard en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), sufrió una caída en el último tramo de su segundo ejercicio clasificatorio que hizo que las asistencias médicas tuvieran que retirarla en un trineo de emergencia.

La china llegó a estar en el puesto 13 y aún necesitaba ascender un puesto para lograr la clasificación para la final de la prueba de "halfpipe" de snowboard.

Liu pareció cometer un error a la hora de ejercer su tercer truco, lo que la hizo desequilibrarse para realizar el cuarto en donde la punta de su tabla se enganchó en la nieve, lanzándola hacia adelante de forma que aterrizó con su cuello con gran fuerza.

Tras el incidente, los médicos atendieron a la subcampeona olímpica y la prueba se suspendió durante casi diez minutos.

Por el momento no se ha especificado la gravedad de la lesión y no se sabe si podrá seguir compitiendo.

Liu, quien se llevó la plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en PyeonChang, terminó decimocuarta en la clasificación tras obtener una puntuación de 62,75 en su primera vuelta.