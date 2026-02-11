Milano-Cortina 2026: Lindsey Vonn fue operada una tercera vez de la pierna izquierda

“He tenido mi tercera operación hoy y ha sido un éxito. La palabra ’éxito’ tiene un sentido completamente diferente al de hace unos días.

Hago progresos y, aunque son lentos, sé que esto va a ir bien”, escribió para acompañar una foto suya tumbada en la cama del hospital, donde se ve su pierna izquierda consolidada por un impresionante fijador externo que parece ir de la tibia a la cadera.

La “Speed Queen”, que aspiraba a ser una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos a sus 41 años, se cayó a los trece segundos del descenso del domingo en la pista Olimpia delle Tofane.

Fue evacuada en helicóptero al hospital de Cortina d’Ampezzo en un primer momento, y de allí trasladada a un hospital de Treviso, donde fue sometida a dos intervenciones.

El lunes, Vonn anunció que sufría “una fractura compleja de la tibia (izquierda) que necesitará varias operaciones”.