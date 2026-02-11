Milano-Cortina 2026: Fournier Beaudry y Cizeron, oro olímpico en danza sobre hielo

Cizeron y Fournier Beaudry patinaron en último lugar, por lo que salían al hielo sabiendo que tenían que sacar al menos 134.22 puntos para el oro.

Y lo hicieron. Aunque los ‘twizzles’ del campeón olímpico hace cuatro años, cuando patinaba con Gabriella Papadakis, no fueron completamente limpios, obtuvieron una puntuación técnica muy alta (77.06).

Los campeones de Europa suman así su segundo gran triunfo en la escena internacional apenas un año después de formar este dúo. La plata fue para los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates (224.39).

En un programa coreografiado por el español Antonio Najarro e inspirado por un toro y un torero, llevaron el flamenco a la pista de hielo.

Los tres veces campeones del mundo consiguieron los máximos niveles de dificultad en todos sus elementos, además de grandes calificaciones de ejecución y componentes artísticos, para obtener su mejor marca de la temporada en una danza libre (134.67), pero no fue suficiente para el oro.

En la disputa por el bronce, sendos errores en los ‘twizzles’ de las parejas británica e italiana aseguraron el tercer puesto para los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier. Los norteamericanos llegaban con ventaja de la danza rítmica (86.18) y la reafirmaron en la libre (131.56), dedicada a la madre de Gilles, fallecida por un cáncer en 2018, para un total de 217.74 puntos.

Un ejercicio muy sentimental y sin errores que terminó con los dos llorando de emoción sobre el hielo.

Por su parte, los españoles Olivia Smart y Tim Dieck cumplieron con su tradición y mejoraron el décimo puesto de la danza rítmica con un sexto en la libre, con el que terminaron novenos en la clasificación final. Obtuvieron 122.96 puntos para un total de 201.49, mejor marca de su trayectoria como pareja y récord de España. EFE