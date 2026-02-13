Polideportivo
13 de febrero de 2026 - 20:20

Hipismo: Saltos en el Acá Carayá

Luciana Alfonso saltará en el RC4 Acá Carayá.
La Escuela Paraguaya de Equitación (EPE) organiza este sábado una jornada de saltos a realizarse en la pista de arena del RC4 Acá Carayá, a partir de las 9:00.

La actividad hípica será otro de los aperitivos al inicio de la temporada oficial de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), que arrancará el próximo mes con clínicas y saltos.

En cuanto a la jornada de la fecha, habrá saltos en las siguientes categorías: Mini Escuela 0,30; Escuelas Abiertas de 0,60 a 0,90 metros.

También se disputará la copa Mini Gran Premio, dificultad progresiva, con altura de obstáculos de 0,80 y 0,90 metros. El Gran Premio será en la misma modalidad con altura de 1,00 a 1,05 metros. Finalmente, la categoría Abierta será para los mas experimentados, con altura de las vallas a 1,10 metros.

