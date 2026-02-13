Hipismo: Saltos en el Acá Carayá

La actividad hípica será otro de los aperitivos al inicio de la temporada oficial de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa), que arrancará el próximo mes con clínicas y saltos.

En cuanto a la jornada de la fecha, habrá saltos en las siguientes categorías: Mini Escuela 0,30; Escuelas Abiertas de 0,60 a 0,90 metros.

También se disputará la copa Mini Gran Premio, dificultad progresiva, con altura de obstáculos de 0,80 y 0,90 metros. El Gran Premio será en la misma modalidad con altura de 1,00 a 1,05 metros. Finalmente, la categoría Abierta será para los mas experimentados, con altura de las vallas a 1,10 metros.

