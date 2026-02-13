Klaebo gana su octavo oro, el tercero en Italia, donde apunta al récord histórico olímpico

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que ya había ganado oros en el skiatlón del pasado domingo y en la prueba esprint del martes, se impuso esta vez al cubrir los 10 kilómetros en un tiempo de veinte minutos, 36 segundos y una décima; cuatro segundos y nueve décimas menos que el francés Mathis Desloges, segundo -repitiendo la plata de la prueba inaugural-; y con una ventaja de catorce segundos sobre otro noruego, Einar Hedegart, que consiguió la medalla de bronce.

El de este viernes es el octavo oro olímpico de Klaebo, que iguala los ocho de otro mito del esquí de fondo, su compatriota Bjorn Daelie, aunque este añade cuatro platas a su palmarés, mientras que el flamante ganador de los 10 kilómetros -que aún aspira a otros tres oros- presenta, de momento, una plata y un bronce complementarios.

Bajo el cielo azul y un sol radiante que imperaban este viernes en el estadio olímpico de fondo de Tesero, volvió a brillar Klaebo.

El noruego ya es, junto al suizo Franjo von Allmen -ganador del descenso, el súper y la combinada de esquí alpino- el gran triunfador de estos Juegos. Con la diferencia de que el helvético ya está de fiesta; y el nórdico -al que le quedan otras tres carreras- aún puede reventar los registros, no sólo del esquí de fondo, sino del olimpismo invernal en general.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este viernes lideró otra exhibición de Noruega, que colocó a cuatro de sus hombres entre los mejores cinco. Harald Oestberg Amundsen -a 24 segundos- y Martin Löwström Nyenget -a 27,3- acabaron cuarto y quinto, respectivamente; un puesto por delante del inglés Andrew Musgrave; que, a los 35, está hecho un chaval y sigue compitiendo con los hombros al aire.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Klaebo, que en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) , en 2018, ganó tres oros; sumó otros dos en los de Pekín -hace cuatro años- donde también capturó una plata y un bronce. Con esta magnifica colección de trofeos ya es, ahora mismo, el cuarto mejor olímpico invernal de toda la historia.

Con otro oro mejorará a Daehlie y también a otros dos compatriotas: el biatleta Ole Einar Bjoerndalen -ocho oros, cuatro platas y dos bronces- y la también fondista Marit Bjoergen, al igual que el anterior, ya retirada. Bjoergen es la plusmarquista histórica absoluta -entre mujeres y hombres-, con ocho oros, cuatro platas y tres bronces, récord que logró hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur).

Con otro oro más, Klaebo, al que le quedan tres pruebas por disputar en Italia -y que declaró que este viernes “estaba muy motivado” y que su forma física “es muy buena”- se convertirá en el olímpico de invierno más laureado de toda la historia. EFE