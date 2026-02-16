Polideportivo
16 de febrero de 2026 - 21:29

Ciclismo en Chile: Delegación guaraní en el Panamericano de Pista

Pedalistas de pista paraguayos compiten en Santiago.
La selección paraguaya toma parte del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista “Santiago 2026”, que se encuentra en disputa desde este lunes y culminará el domingo.

Por ABC Color

El Team Paraguay de ciclismo lo conforman Carlos Domínguez (22 años), Isaías Galeano (21) y Alexis Domínguez (26), que se encuentran entrenados por el profesor Gustavo Artacho.

El certamen, que se desarrollarán en el velódromo de Peñalolén, es oficial del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El campeonato de ciclismo de pista reune a ciclistas de 15 países.

El team nacional debutará este miércoles, en la prueba de Velocidad por Equipos, y posteriormente competirán en Keirin, Velocidad Individual, carrera por puntos, ómnium y kilómetro eliminación.

El Panamericano otorga ránking para citas mundiales y olímpicas.