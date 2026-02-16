Squash: El Sudamericano Juvenil “ASU2026”, en marcha

El certamen regional de squash se disputará hasta este sábado, en cinco canchas del Centro Nacional de Squash (CNS) y en tres canchas de la subsede, en el Club Internacional de Tenis (CIT).
Niños, adolescentes y jóvenes provenientes de todo el Cono Sur, con muchas promesas en las delegaciones disputarán el torneo en nuestro país.
Seis rangos etarios en competencia
Las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 se disputan en el CNS, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), mientras en las menores, Sub 9, Sub 11 y Sub 13, las justas son en el CIT.
