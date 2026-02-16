Polideportivo
16 de febrero de 2026 - 21:26

Squash: El Sudamericano Juvenil “ASU2026”, en marcha

Varios squashistas de la Legión Paraguaya debutaron este lunes.
Varios squashistas de la Legión Paraguaya debutaron este lunes.

Se encuentra en plena disputa el XXVI Campeonato Sudamericano Juvenil de Squash “ASU2026”, que se desarrolla en dos sedes, organizado por la Confederación Sudamericana y la Asociación Paraguaya de esta disciplina deportiva.

Por ABC Color

El certamen regional de squash se disputará hasta este sábado, en cinco canchas del Centro Nacional de Squash (CNS) y en tres canchas de la subsede, en el Club Internacional de Tenis (CIT).

Lea mas: Exitosa 5ª fecha

Niños, adolescentes y jóvenes provenientes de todo el Cono Sur, con muchas promesas en las delegaciones disputarán el torneo en nuestro país.

Seis rangos etarios en competencia

Las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 se disputan en el CNS, en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), mientras en las menores, Sub 9, Sub 11 y Sub 13, las justas son en el CIT.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy