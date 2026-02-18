Fútbol playa: Superliga de la APF se abre con ocho equipos

El certamen de beach soccer tendrá tres etapas, tras las cuales clasificarán los seis mejores a la fase final.
En cuanto a la primera etapa, los grupos están así:
Grupo A: Sportivo Luqueño, Recoleta FC, Libertad de Barcequillo y 4 de Agosto.
Grupo B: Deportivo Luque, San Antonio, Garden Club y San Miguel.
* Los partidos de hoy:
18:00: Deportivo Luque vs. San Antonio,
19:15: Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC,
20:30: San Miguel vs. Garden Club,
21:45: 4 de Agosto vs. Libertad de Barcequillo.
La 2ª fecha será mañana y la 3ª, el domingo. El lunes disputarán la final los mejores de cada grupo.