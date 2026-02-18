Polideportivo
18 de febrero de 2026 - 21:13

Fútbol playa: Superliga de la APF se abre con ocho equipos

Sportivo Luqueño, mundialista 2025, estará en la Superliga.
Este jueves se inicia la Superliga APF de fútbol playa 2026, con la participación de ocho equipos, divididos en dos grupos. Los juegos se disputarán en el estadio Mundialista Los Pynandi.

El certamen de beach soccer tendrá tres etapas, tras las cuales clasificarán los seis mejores a la fase final.

En cuanto a la primera etapa, los grupos están así:

Grupo A: Sportivo Luqueño, Recoleta FC, Libertad de Barcequillo y 4 de Agosto.

Grupo B: Deportivo Luque, San Antonio, Garden Club y San Miguel.

* Los partidos de hoy:

18:00: Deportivo Luque vs. San Antonio,

19:15: Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC,

20:30: San Miguel vs. Garden Club,

21:45: 4 de Agosto vs. Libertad de Barcequillo.

La 2ª fecha será mañana y la 3ª, el domingo. El lunes disputarán la final los mejores de cada grupo.