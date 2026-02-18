Sudamericano de Squash: Fiorella Gatti se alza con el campeonato en U19

Fiorella, siembra 1 del torneo de squash disputó la final contra la sembrada 2, la brasileña Silva y ganó en sets corridos 11-9, 11-5 y 11-6.
Fio también se anotó para la etapa semifinal en dobles, haciendo pareja con Nicole Krauch, tras vencer ayer a las guatemaltecas Karen Barrera/Ana Romero por 10-11, 11-6, 11-5.
La dupla guaraní enfrentará este jueves a las bolivianas Marcela Flores/Rebecca Valverde por el pase a la final en U19.
Además de las categorías U17 y U15 en la SND, el certamen se disputa también en canchas del CIT, en los niveles Sub 9, Sub 11 y Sub 13.