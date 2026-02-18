Polideportivo
18 de febrero de 2026 - 21:20

Sudamericano de Squash: Fiorella Gatti se alza con el campeonato en U19

Fiorella Gatti se consagró en la principal nivel del “suda”.

La squashista Fiorella Gatti, principal figura paraguaya en el XXVI Campeonato Sudamericano Juvenil ASU2026 conquistó este miércoles el cetro en la categoría U19, venciendo a la brasileña Laura Silva, en la Secretaría Nacional de Deportes.

Por ABC Color

Fiorella, siembra 1 del torneo de squash disputó la final contra la sembrada 2, la brasileña Silva y ganó en sets corridos 11-9, 11-5 y 11-6.

Fio también se anotó para la etapa semifinal en dobles, haciendo pareja con Nicole Krauch, tras vencer ayer a las guatemaltecas Karen Barrera/Ana Romero por 10-11, 11-6, 11-5.

La dupla guaraní enfrentará este jueves a las bolivianas Marcela Flores/Rebecca Valverde por el pase a la final en U19.

Además de las categorías U17 y U15 en la SND, el certamen se disputa también en canchas del CIT, en los niveles Sub 9, Sub 11 y Sub 13.