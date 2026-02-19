Polideportivo
19 de febrero de 2026 - 22:49

Superliga de Fútbol Playa: Rompiendo la arena

Se inicia la atractiva Superliga de Fútbol Playa 2026, con ocho equipos que buscarán el título.
Tras la modificación del calendario, recién este viernes se iniciará la Superliga de Fútbol Playa, que tendrá como protagonistas a ocho clubes, que pelearán por el título disputando tres etapas y luego la fase final.

Por ABC Color

Inicialmente, el inicio del certamen de beach soccer estaba previsto para este jueves.

Sin embargo, fue modificada la programación inaugural y recién este viernes se iniciará la Primera Etapa, con cuatro partidos:

18:00 Deportivo Luque vs. San Antonio (Grupo B),

19:15 Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC (A),

20:30 San Miguel vs. Garden Club (B),

21:45 4 de Agosto vs. Libertad de Barcequillo (A).

La Fecha 2 tendrá lugar este sábado, con estos cotejos:

18:00 Libertad de Barcequillo vs. Sportivo Luqueño (A),

19:15 Garden Club vs. Deportivo Luque (B),

20:30 4 de Agosto vs. Recoleta FC (A),

21:45 San Miguel vs. San Antonio (B).

La programación del domingo por la tercera fecha será la siguiente:

18:00 San Antonio vs. Garden Club (B),

19:15 Sportivo Luqueño vs. 4 de Agosto (A),

20:30 Deportivo Luque vs. San Miguel (B),

21:45 Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo (A).

La jornada decisiva será este lunes:

17:00 Tercer puesto: 2° Grupo B vs. 2° Grupo A,

18:00 Final: 1° Grupo A vs. 1° Grupo B.

Luego se jugarán las dos etapas y avanzarán a la fase final los seis mejores.