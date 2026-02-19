Superliga de Fútbol Playa: Rompiendo la arena

Inicialmente, el inicio del certamen de beach soccer estaba previsto para este jueves.

Lea mas: Superliga se abre con 8 equipos

Sin embargo, fue modificada la programación inaugural y recién este viernes se iniciará la Primera Etapa, con cuatro partidos:

18:00 Deportivo Luque vs. San Antonio (Grupo B),

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

19:15 Sportivo Luqueño vs. Recoleta FC (A),

Unite al canal de ABC en WhatsApp

20:30 San Miguel vs. Garden Club (B),

21:45 4 de Agosto vs. Libertad de Barcequillo (A).

La Fecha 2 tendrá lugar este sábado, con estos cotejos:

18:00 Libertad de Barcequillo vs. Sportivo Luqueño (A),

19:15 Garden Club vs. Deportivo Luque (B),

20:30 4 de Agosto vs. Recoleta FC (A),

21:45 San Miguel vs. San Antonio (B).

La programación del domingo por la tercera fecha será la siguiente:

18:00 San Antonio vs. Garden Club (B),

19:15 Sportivo Luqueño vs. 4 de Agosto (A),

20:30 Deportivo Luque vs. San Miguel (B),

21:45 Recoleta FC vs. Libertad de Barcequillo (A).

La jornada decisiva será este lunes:

17:00 Tercer puesto: 2° Grupo B vs. 2° Grupo A,

18:00 Final: 1° Grupo A vs. 1° Grupo B.

Luego se jugarán las dos etapas y avanzarán a la fase final los seis mejores.