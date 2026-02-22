Sudamericano Juvenil de Squash: Metales y récords

También hubo récord histórico en participación de la rama femenina, con 13 squashistas de prometedor futuro.

Lea mas: Fiorella Gatti se alza con el campeonato en U19

Los entrenadores de este lote de esperanzas para nuestro squash fueron los reconocidos ex raquetistas campeones Mario Domínguez, Esteban Casarino y Rafael Castillo, acompañados por las autoridades de la Asociación Paraguaya de Squash (APS). El torneo se disputó en la SND y el CIT del lunes al sábado de la semana pasada.

Fiorella, con otro vestido dorado

Punto aparte para la excelente realidad, con la mejor squashista guaraní, Fiorella Gatti (18 años), quien se consagró campeona en la máxima categoría juvenil de la competencia.

Fio se colgó la medalla de oro en la categoría U19 del torneo continental, con gran victoria de 3-0 sobre la brasileña Laura Silva.

Gatti es bicampeona sudamericana pues ganó oro en Quito 2025.

* Bronce. Fiorella y Nicole Krauch Bareiro (16 años) conquistaron la medalla de bronce en la modalidad dobles femenino de la categoría U19.

* Acosta de plata. Andrés Acosta Valfredi fue finalista en la categoría U17, consiguiendo la presea de plata.

* Pequeña promesa. La precoz squashista Camila Vera se alzó con la cuarta presea para Paraguay, colgándose la de bronce en U9.