Koepka dona US$ 5.000.000 a causas benéficas por su regreso al PGA Tour

El PGA Tour informó el martes en un comunicado de los beneficiarios de la aportación benéfica de Brooks Koepka, seleccionados a través de un proceso conjunto entre el circuito estadounidense y el jugador.

De los cinco millones, uno ha tenido como destinataria la Fundación Nicklaus Children’s Health Care, un hospital infantil situado en Florida que es el principal beneficiario del torneo Cognizant Classic, que se disputará del 26 de febrero al 1 de marzo en Palm Beach con la participación de Koepka.

Otra partida de 1,5 millones se repartirá entre una decena de entidades dedicadas a diferentes fines sociales y solidarios, entre ellas, las fundaciones ALS Brigde, Baby Quest o la del Sheriff del Condado de Palm Beach.

Los 2,5 millones restantes se distribuirán de forma equitativa entre organizaciones benéficas a las que apoya el PGA TOUR y cada jugador miembro del circuito podrá elegir la que prefiera para destinar la parte que le corresponda, añade el comunicado.

La donación de los cinco millones fue una de las condiciones del Programa de Miembros Regresados que el que fuera #1 del ránking mundial en 2018 y 2019 aceptó para regresar al circuito estadounidense.

El ganador de dos Abiertos de Estados Unidos (2017 y 2018) y de tres Campeonatos de la PGA (2018, 2019 y 2023) volvió al PGA Tour después de militar en LIV desde su creación en 2022 como competencia al tour estadounidense.

El golfista de Florida comunicó el pasado 23 de diciembre su marcha amistosa de la liga financiada por el fondo soberano de Arabia Saudí, con la que tenía un año más de contrato.

Además de la contribución benéfica, Koepka aceptó renunciar durante cinco años a las ganancias que obtienen los jugadores del PGA Tour por su pertenencia al circuito y a no participar en eventos destacados salvo que consiga su inscripción por méritos deportivos que haga a lo largo de la temporada. EFE