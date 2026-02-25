Zverev impone su jerarquía en Acapulco

“Moutet fue muy complicado por lo bien que se mueve en la cancha, pero pudimos contrarrestarlo. Tengo mejores posibilidades de ganar cuando funciona mi servicio y hoy funcionó”, afirmó el alemán Alexander Zverev luego de su victoria.

Sascha Zverev fue dominante con su servicio y consiguió cinco ‘aces’ en el primer set. Rompió en el tercer y quinto juego ante un Moutet al que le costó meter su primer saque, sumado a que cometió seis errores no forzados y a varias salidas de tono, con fallidas jugadas de fantasía que fueron recibidas con varios abucheos del público.

En la segunda manga, Zverev sostuvo su nivel ante un rival cada vez más desesperado por las devoluciones que una y otra vez se quedaron en la red.

El alemán rompió en el quinto, dominó desde el fondo de la cancha con su tiro de derecha y fue fuerte con su servicio para redondear su victoria con 6-4 en el set.

Más temprano el italiano Flavio Cobolli, quinto favorito y 20 del mundo, tuvo que emplearse a fondo para derrotar por 7-6 (3) y 7-6 (3) al local Rodrigo Pacheco, mexicano de 20 años, que ocupa la posición 218 en la lista de la ATP.

En otros partidos el checo Dalibor Svrcina, 123 de la ATP, superó por 6-4 y 6-1 al australiano James Duckworth, 83 del ránking y el francés Térence Atmane, puesto 63, eliminó con parciales de 6-3 y 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov, 44 del orbe. EFE