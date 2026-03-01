Paraguayos conquistan el Grand Prix de ciclismo de Cascavel

Los ciclistas paraguayos volvieron a destacarse a nivel internacional al firmar un sobresaliente desempeño en la pista de Cascavel, donde por segundo año consecutivo dejaron su sello en una exigente prueba contrarreloj.

En la categoría Élite masculino, Carlos Sebastián Acuña se consagró campeón de la clasificación general tras completar 28 vueltas, imponiendo su ritmo, con un tiempo de 23:12:05.351.

La actuación paraguaya también brilló en la rama femenina. En Élite, Araceli Galeano se quedó con el trofeo tras 19 vueltas, con crono de 22:52:44.019 demostrando solvencia y regularidad en cada giro.

Por su parte, una de las jóvenes promesas del ciclismo nacional, Carlos Vidal Domínguez, se alzó con el título en la categoría Sub 23 al detener el cronómetro en 2:08:10.918 tras completar 28 vueltas. En la misma divisional, Jonathan Duarte cumplió una destacada labor y finalizó quinto.

La sólida presentación colectiva reafirma el crecimiento del ciclismo paraguayo y su proyección en escenarios internacionales, consolidando a sus exponentes como protagonistas en competencias de alto nivel.