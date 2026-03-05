Mexicano Ortiz, primer líder en el LIV de Hong Kong

“He trabajado mucho mi ‘swing’”, dijo Carlos Ortiz, de 34 años y 183 del mundo en el ránking mundial, que tuvo un gran rendimiento en la segunda parte del recorrido, para hacer un total de 60 golpes en el Hong Kong Golf Club, en el distrito de Fanling.

“Sabía que si terminaba con cuatro ‘birdies’, tenía la oportunidad de hacer 59. Obviamente fallé ese putt en el 15, así que sabía que tendría que embocarlo, pero intento hacerlo siempre. He estado trabajando mucho en mi ‘swing’, así que me estoy centrando en comprometerme y en intentar jugar lo mejor posible, hoy estuvo genial” declaró Ortiz.

El jugador mexicano, olímpico en Tokio 2020 y París 2024, estando solo con dos golpes bajo el par en el hoyo 9, tuvo un punto de inflexión en el siguiente y logró ponerse en la cabeza de la clasificación gracias a sumar hasta seis ‘birdies’ y un ‘eagle’ en el hoyo 13.

“Ha sido una gran ronda. Hice un gran par en el 9 e hice un chip en el 11, y creo que eso impulsó el juego porque acababa de hacer ‘birdie’ en el 10. Ese chip en el 11 impulsó el juego. Jugué muy bien al entrar, la golpeé muy cerca y unas cuatro o cinco veces la encajé, eso no pasa a menudo así que es genial cuando ni siquiera tienes que sacar el putter” señaló el golfista mexicano.

El sudafricano Dean Burmester, subcampeón en Hong Kong el pasado año, acabó a dos golpes de Ortiz, mientras que con -7 se situó un cuarteto encabezado por el español Sergio García, quien defiende el título. EFE