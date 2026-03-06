Sudamericano de vóley playa: paraguayas avanzan a cuartos en Rancagua

En el Grupo B, la dupla olímpica conformada por Michelle Valiente y Giuliana Poletti tuvo un comienzo brillante al imponerse en su debut a las brasileñas Bárbara–Teresa por 2-0 (21-12 y 21-17) en 42 minutos.

Posteriormente, las paraguayas volvieron a mostrar carácter para superar a las argentinas Abdala–Ghigliazza por 2-1 (19-21, 21-15 y 15-12) en un intenso partido que se extendió por 1 hora y 4 minutos, asegurando así su lugar entre las ocho mejores del torneo.

Por su parte, en el Grupo C, se dio el esperado retorno de Laura Ovelar, quien el año pasado sufrió una rotura de ligamentos cruzados y volvió a la competencia internacional con gran nivel. Junto a Fiorella Núñez, la dupla paraguaya debutó con victoria frente a las ecuatorianas Ariana–Karelys por 2-1 (11-21, 21-16 y 15-9) en 46 minutos.

Más tarde confirmaron su buen momento al derrotar a las brasileñas Andressa–Tainá por 2-0 (21-15 y 22-20) en 44 minutos, resultado que también les permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final.

En la rama masculina, la dupla conformada por Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare logró avanzar a los octavos de final, mientras que Gastón Armadans y Matías Yegros quedaron eliminados de la competencia.

En el primer enfrentamiento del Grupo D, Melgarejo y Massare superaron con claridad a sus compatriotas Armadans–Yegros por 2-0 (21-10 y 21-9) en apenas 31 minutos. Posteriormente, la dupla paraguaya cayó en un ajustado encuentro frente a los uruguayos Llambias–Mocellini por 2-0 (22-20 y 21-19).

En tanto, Armadans y Yegros también cedieron en su segundo compromiso ante los venezolanos Pereira–Hernández, quienes se impusieron por 2-1 (26-28, 21-11 y 15-10), resultado que marcó su despedida del certamen continental.

Con dos duplas femeninas instaladas entre las mejores del torneo, Paraguay mantiene vivas sus aspiraciones de podio en esta etapa del circuito sudamericano.