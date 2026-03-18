Venezuela conquista por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a EEUU

Venezuela se coronó campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar a Estados Unidos en la final disputada en Miami, en el loanDepot Park. Con este resultado, la selección venezolana logró su primer título en la historia del torneo.

El desenlace se produjo el 17 de marzo de 2026, en un partido que desató celebraciones en el terreno y en la ceremonia posterior de premiación.

Estados Unidos suma una segunda final perdida al hilo

La derrota dejó a Estados Unidos con su segunda final consecutiva perdida en el Clásico Mundial de Béisbol, después de haber caído en 2023 ante Japón.

Tras la ceremonia de premiación, se observó el contraste entre el festejo venezolano y el ambiente en el equipo estadounidense: Kyle Schwarber y Gunnar Henderson, entre otros jugadores, se quitaron la medalla de plata, reflejando la frustración de un seleccionado que aspiraba a volver a lo más alto del béisbol.

Venezuela también eliminó al vigente campeón

El camino venezolano hacia el título incluyó un golpe clave: la eliminación temprana de Japón, el vigente campeón, que también fue superado por Venezuela en esta edición del torneo.

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Un cierre de película: último out y celebración en el campo

La definición quedó marcada por una imagen: Daniel Palencia se arrodilló tras conseguir el último out que aseguró el campeonato para Venezuela.

Luego, los jugadores venezolanos cantaron “al cielo” las estrofas de su himno nacional mientras celebraban en el campo del loanDepot Park. En medio de la euforia, el mánager Omar López agradeció a la afición venezolana por el apoyo brindado durante todo el Clásico Mundial.

En el escenario, un pelotero de los Kansas City Royals celebró entre gritos de “¡MVP! ¡MVP!” de sus compañeros y de los aficionados.

Palmarés del Clásico Mundial de Béisbol

Con el campeonato de 2026, el historial de títulos del torneo queda así:

Japón: 3 (2006, 2009 y 2023)

República Dominicana: 1 (2013)

Estados Unidos: 1 (2017)

Venezuela: 1 (2026)

Venezuela, por primera vez, se suma a la lista de campeones del Clásico Mundial de Béisbol, cerrando el torneo con una consagración celebrada a lo grande en Miami.

Feriado en Venezuela

Tras el histórico título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ante Estados Unidos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó feriado nacional para este miércoles con el fin de facilitar los festejos ciudadanos.