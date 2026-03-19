Polideportivo
19 de marzo de 2026 - 22:08

Ajedrez: En el tablero, el Infanto Juvenil “Impares 2026″

El Infanto Juvenil se realizará en abril, en Ciudad del Este.
El Infanto Juvenil se realizará en abril, en Ciudad del Este.Gentileza

Los jóvenes talentos del Deporte Ciencia se darán cita el mes próximo en el Campeonato Infanto Juvenil “Impares 2026”, en el salón de eventos del Lago Shopping Salemma de Ciudad del Este, impulsado por el Club Ajedrez del Este y la Federación Paraguaya de Ajedrez (Feparaj).

Por ABC Color

El acto inaugural será el viernes 17 de abril con la presencia del titular de la Feparaj, a partir de las 19:00.

La premiación a los mejores jugadores del torneo se realizará el domingo 19, desde las 17:30.

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* Importancia del torneo. Este certamen Nacional para estas categorías es el más relevante del país y la doble importancia radica en el hecho que los mejores jugadores serán los representantes de nuestro país en los principales torneos internacionales durante toda la temporada 2026.

Según la organización “es importante hacer hincapié en el surgimiento de promesas de nuestro Deporte Ciencia en los últimos tiempos, con valores que van obteniendo campeonatos a nivel internacional y otros que también acompañan a los mejores, escalando en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE”.

Dicho esto, el certamen reunirá a los mejores tableros infantiles y juveniles del Paraguay durante tres días a pleno juego y actividades paralelas con el público y familiares.