Ajedrez: En el tablero, el Infanto Juvenil “Impares 2026″

El acto inaugural será el viernes 17 de abril con la presencia del titular de la Feparaj, a partir de las 19:00.

La premiación a los mejores jugadores del torneo se realizará el domingo 19, desde las 17:30.

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* Importancia del torneo. Este certamen Nacional para estas categorías es el más relevante del país y la doble importancia radica en el hecho que los mejores jugadores serán los representantes de nuestro país en los principales torneos internacionales durante toda la temporada 2026.

Según la organización “es importante hacer hincapié en el surgimiento de promesas de nuestro Deporte Ciencia en los últimos tiempos, con valores que van obteniendo campeonatos a nivel internacional y otros que también acompañan a los mejores, escalando en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE”.

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Dicho esto, el certamen reunirá a los mejores tableros infantiles y juveniles del Paraguay durante tres días a pleno juego y actividades paralelas con el público y familiares.