Atletismo: Rojas y Duplantis buscan ampliar su reinado con cuarta corona mundial

Yulimar Rojas y Armand Duplantis no serán las únicas estrellas de una cita en la que la británica Keely Hodgkinson amenazará su propio récord del mundo de los 800 metros y el joven estadounidense Cooper Lutkenhaus correrá por convertirse en el medallista más joven de la historia. Yulimar Rojas quiere volver a reinar

“Estoy lista para saltar mucho, estoy lista para llegar donde dejé todo”, señaló Rojas, que viaja dispuesta a demostrar que, pese a la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en abril de 2024 y que le obligó a permanecer apartada casi año y medio de las pistas, sigue siendo la indiscutible ‘reina’ del triple salto.

Un título que la venezolana no pudo refrendar el pasado año en los Mundiales al aire libre de Tokio, la cita que supuso su retorno a la competición, en los que tuvo que ‘conformarse’ con la medalla de bronce, tras quedarse a 16 centímetros de la cubana Leyanis Pérez, la ganadora de la prueba.

Pero ni Pérez, que volverá a ser la principal rival de la caraqueña, ni nadie parece en disposición de apartar a Yulimar Rojas de su cuarto título de campeona del mundo bajo techo, como atestiguan los 14,95 metros que saltó el pasado mes de febrero en Valencia y que le permiten encabezar con claridad la clasificación mundial año.

Duplantis regresa al lugar donde todo empezó

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Si previsible parece el triunfo de Yulimar Rojas, todo lo que no sea una victoria de Armand Duplantis, el vigente campeón olímpico, mundial y continental, en la final de salto con pértiga, supondría una sorpresa mayúscula.

Máxime tras el nuevo récord del mundo que el escandinavo estableció hace apenas una semana, tras saltar 6,31 metros en Uppsala, lo que supone su decimoquinta plusmarca universal desde que febrero de 2020 batió por primera vez el tope mundial, precisamente, en la ciudad polaca de Torun.

El inicio de un reinado en el que Duplantis se ha consagrado como el mejor pertiguista de todos los tiempos, tras ganar dos oros olímpicos, así como los tres últimos Mundiales tanto al aire libre como en pista cubierta. Hodgkinson quiere añadir el oro a su récord mundial

Un oro mundial con el que todavía no cuenta en su palmarés la británica Keely Hodgkinson, que llega a la cita tras convertirse el pasado mes de febrero en la primera mujer en la historia en bajar de la barrera del 1.55 minutos en los 800 metros en pista cubierta

Hodgkinson, que firmó un espectacular crono de 1:54.87 minutos, rebajó en casi un segundo la anterior plusmarca universal de la eslovena Jolanda Ceplak, que había permanecido vigente durante veinticuatro años.

Toda una gesta que la británica, la vigente campeona olímpica, quiere que sea el anticipo de un reto todavía mayor, rebajar el legendario récord del mundo de los 800 metros al aire libre de la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28) , en vigor desde el lejano 1983.

Lutkenhaus, por ser el medallista más precoz

El jovencísimo estadounidense Cooper Lutkenhaus intentará convertirse a sus apenas 17 años en el medallista más joven en la historia de los Campeonatos del Mundo en pista cubierta. Un récord que posee el cubano Javier Sotomayor, que se colgó la medalla de plata en la final de salto de altura en los Mundiales bajo techo de 1985 en París con 17 años y 97 días, cuatro más de los que tendría Lutkenhaus si logra subir al podio el próximo domingo en la final de los 800 metros

Prueba en la que el adolescente estadounidense, que ya participó el pasado año en los Mundiales al aire libre de Tokio, partirá con la segunda mejor marca (1:44.03) tras el belga Eliott Crestan, el gran favorito al oro, que ha corrido este curso en 1:43.83 minutos y no ha perdido ni un sola prueba desde que arrancó el año. Alfred también quiere brillar en el esprint corto

Por su parte, la santalucense Julien Alfred, la reina de la velocidad en los pasados Juegos Olímpicos de París, tras colgarse el oro en los 100 y la plata en los 200 metros, quiere brillar en Torun en el sprint corto. Una prueba, los 60 metros lisos, en la que Alfred ya sabe lo que es proclamarse campeona universal, tras colgarse el oro en los Mundiales disputados en 2024 en Glasgow. Título que la antillana tratará de repetir en Torun con el permiso de la italiana Zaynab Dosso, la vigente campeona de Europa, que comparte con Julien Alfred la primera posición de la clasificación del año tras correr ambas este curso en 6.99 segundos.

McRae a por su primer podio individual

Liderato que ostenta en la prueba de los 400 metros el estadounidense Khaleb McRae, que rebajó el pasado mes de febrero el récord del mundo tras correr en un tiempo de 44.52 segundos, si bien la Federación Internacional aún no ha ratificado la nueva plusmarca universal.

Algo que no ocurrió en el caso del canadiense Christopher Morales-Williams, que firmó en 2024 unos espectaculares 44.49 segundos, que nunca fueron homologados por un problema con los tacos de salida.

Precisamente el canadiense será el principal rival de Khaleb McRae, que, tras colgarse el pasado año la medalla de plata los Mundiales al aire libre de Tokio como integrante del equipo estadounidense de 4x400, busca subir por primera vez al podio en una prueba individual. EFE