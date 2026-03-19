NBA: Cunningham, diagnosticado con colapso pulmonar

El base Cade Cunningham tuvo que abandonar el pasado martes el partido contra los Washington Wizards tras sufrir una caída en el primer cuarto que le provocó lo que los médicos de los Pistons describieron en ese momento como espasmos musculares en la espalda.

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Pruebas más detalladas han detectado un colapso muscular, que de acuerdo con ESPN sería leve. El diagnóstico le obliga a estar fuera de las canchas durante un tiempo indeterminado, aunque los Pistons esperan que pueda estar disponible para el inicio de los ‘playoff’, de aquí a un mes.

La lesión de Cunningham es un mazazo para los Pistons, líderes en el Este durante prácticamente toda la temporada, pero que en las últimas semanas han mostrado cierta debilidad y ven su mando amenazado por los Boston Celtics.

Cunningham, que promedia 24,5 puntos, 5,6 rebotes y 9,9 asistencias, es uno de los candidatos al ‘MVP’, aunque su ausencia durante más de dos semanas le dejaría sin opciones al no alcanzar el mínimo de partidos requerido por la liga para aspirar a los premios. EFE