Paraguay Open ATP 75: Dani con duro revés, eliminado en casa

Daniel Vallejo (21 años, #99), tenista #1 de nuestro país y principal siembra del Paraguay Open de Tenis correspondiente al Challenger Tour ATP 75 no pudo con el uruguayo Franco Roncadelli y perdió en la noche del jueves por 6-3, 6-4, despidiéndose tras el juego por la segunda ronda del certamen que se disputa en canchas de tierra batida del Rakiura, en Luque.