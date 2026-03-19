Polideportivo
19 de marzo de 2026 - 23:04

Paraguay Open ATP 75: Dani con duro revés, eliminado en casa

Dani se despidió del torneo. No pudo ser profeta en su tierra.
Dani se despidió del torneo. No pudo ser profeta en su tierra.Gentileza

Daniel Vallejo (21 años, #99), tenista #1 de nuestro país y principal siembra del Paraguay Open de Tenis correspondiente al Challenger Tour ATP 75 no pudo con el uruguayo Franco Roncadelli y perdió en la noche del jueves por 6-3, 6-4, despidiéndose tras el juego por la segunda ronda del certamen que se disputa en canchas de tierra batida del Rakiura, en Luque.

Por ABC Color

El paraguayo tropezó con muchos inconvenientes para el juego sostenido desde el fondo de cancha y quizás la gran diferencia estuvo en los 40 errores no forzados, contra 18 de su adversario en el partido de tenis.

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Metiendo el 70% de su primer servicio, solo 58% fueron ganados, así como apenas 47% con el segundo saque. El oriental quebró el saque al paraguayo en 4/5, mientras Dani solo 2/7.

* Resultados. Otros resultados por octavos:

Joao Reis (BRA) a Valerio Aboian (ARG) 6-3, 6-3, Alex Barrena (ARG) a Murkel Dellien (BOL) 1-6, 7-6(2), 6-1, Juan Varillas (PER) a Juan Prado (BOL) 6-3, 4-6, 6-3, Gianluca Cadenasso (ITA) a Luciano Ambrogi (ARG) 6-1, 6-4, Pedro Boscardin (BRA) a Conner Huertas 6-2, 6-2, Lautaro Midon (ARG) a Gonzalo Bueno (PER) 4-6, 6-4, 6-3 y el portugués Jaime Faría, quien toma la posta del favoritismo, como siembra #2, se impuso a Thiago Cigarrán (ARG) 6-1, 6-2.