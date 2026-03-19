Paraguay Open ATP 75: Dani con duro revés, eliminado en casa

El paraguayo tropezó con muchos inconvenientes para el juego sostenido desde el fondo de cancha y quizás la gran diferencia estuvo en los 40 errores no forzados, contra 18 de su adversario en el partido de tenis.
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Metiendo el 70% de su primer servicio, solo 58% fueron ganados, así como apenas 47% con el segundo saque. El oriental quebró el saque al paraguayo en 4/5, mientras Dani solo 2/7.
* Resultados. Otros resultados por octavos:
Joao Reis (BRA) a Valerio Aboian (ARG) 6-3, 6-3, Alex Barrena (ARG) a Murkel Dellien (BOL) 1-6, 7-6(2), 6-1, Juan Varillas (PER) a Juan Prado (BOL) 6-3, 4-6, 6-3, Gianluca Cadenasso (ITA) a Luciano Ambrogi (ARG) 6-1, 6-4, Pedro Boscardin (BRA) a Conner Huertas 6-2, 6-2, Lautaro Midon (ARG) a Gonzalo Bueno (PER) 4-6, 6-4, 6-3 y el portugués Jaime Faría, quien toma la posta del favoritismo, como siembra #2, se impuso a Thiago Cigarrán (ARG) 6-1, 6-2.