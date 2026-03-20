Camilo Villalba, talento paraguayo que brilla en la piscina y en las aulas de EE.UU.

El atleta, formado en el Club Deportivo SyC e integrante de la selección paraguaya, cerró un primer semestre impecable en la carrera de Psicología Deportiva, alcanzando un promedio perfecto de 4.0, la máxima calificación dentro del sistema educativo estadounidense.

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Este logro refleja su disciplina y compromiso más allá de la piscina, consolidándolo como un ejemplo de estudiante-atleta.

En lo deportivo, Villalba también dejó su huella durante el campeonato anual de la Northeast-10 Conference, disputado en Worcester. Allí, su equipo, los Bridgeport Purple Knights, se consagró campeón en una de las conferencias más competitivas de la División II de la NCAA, en un certamen que reunió a nueve universidades y más de 350 nadadores.

A nivel individual, el paraguayo obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros libre, además de ubicarse en el séptimo lugar en los 50 libre y décimo en los 100 mariposa.

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Sin embargo, su aporte fue aún más determinante en las pruebas por equipos, donde demostró su versatilidad: logró la medalla de plata en el relevo 4x50 yardas libre y se colgó el oro en el 4x100 yardas libre, estableciendo además un nuevo récord de campeonato.

Con un título de conferencia y un desempeño académico intachable, Villalba Vera continúa consolidando su crecimiento en el exigente circuito universitario estadounidense, perfilándose como una de las grandes promesas del deporte paraguayo en el ámbito internacional.