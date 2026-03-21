Cuarto oro mundial bajo techo para Duplantis, pero sin intentar un nuevo récord

Duplantis superó la barra de 6,25 a la primera y pudo así liderar ampliamente un podio en el que el griego Emmanouil Karalis se quedó una vez más con la plata (6,05 m), como el año pasado en los Mundiales indoor y al aire libre, y donde el australiano Kurtis Marschall (6,00 m) fue bronce. No hubo esta vez récord del mundo.

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“Mondo” batió la pasada semana en Uppsala la plusmarca por decimoquinta vez, elevándola a 6,31 metros, pero este sábado renunció a intentar llegar a 6,32 metros, para disgusto del público polaco.

El duelo Duplantis-Karalis no fue tal en la realidad, a pesar de que las expectativas de ver una cierta rivalidad se habían disparado desde que el segundo se convirtió en el segundo mejor de la historia al superar los 6,17 metros en los campeonatos de su país de esta temporada.

La estrella sueca añade este oro a los que logró en citas bajo techo en Belgrado 2022, Glasgow 2024 y Nankín 2025.

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A ello añade también dos oros olímpicos, tres oros mundiales al aire libre, tres oros europeos al aire libre y uno europeo bajo techo, además de cinco victorias anuales en la Liga de Diamante y su impresionante colección de récords mundiales, para confirmar una hegemonía total que dura ya seis años y cuyo final no se vislumbra.