Dani Vallejo da la vuelta la página y mira el horizonte camino a Roland Garros

El inicio del recorrido será el 30 de marzo en el US Men’s Clay Court Championship, que se disputa en Houston, marcando su primera gran parada en un torneo ATP 250.

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Posteriormente, el paraguayo viajará a Brasil para competir desde el 6 de abril en la Copa Internacional de Tenis de Campinas, en busca de ritmo y puntos en el circuito Challenger.

La gira europea comenzará con uno de los eventos más prestigiosos del calendario, el Mutua Madrid Open, previsto para el 18 de abril en Madrid. Luego, Vallejo podría tener acción el 27 de abril en un Challenger 175 aún por confirmar, con sedes posibles en Cerdeña o Aix-en-Provence.

El calendario continuará el 2 de mayo en el Internazionali BNL d’Italia, que se disputa en Roma, otro de los grandes certámenes previos a los Grand Slam. Más adelante, el paraguayo competirá el 11 de mayo en la Copa Faulcombridge, en Valencia.

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La recta final de esta intensa gira lo llevará al Bitpanda Hamburg Open el 18 de mayo en Hamburgo, antes de cerrar su participación en uno de los torneos más emblemáticos del tenis mundial: Roland Garros, que comenzará el 25 de mayo en París.

De esta manera, Vallejo afrontará una gira clave en su temporada, midiéndose ante rivales de alto nivel y consolidando su crecimiento en el circuito profesional, con la mira puesta en seguir escalando posiciones y representar al tenis paraguayo en la élite internacional.

Datos: Drive Cruzado